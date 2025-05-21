СБУ викрила “крота” російської ФСБ на оборонному заводі на Одещині

В Одеській області контррозвідка СБУ затримала 47-річного інженера місцевого оборонного підприємства, який шпигував для російської ФСБ.

Викриття агента ФСБ на оборонному підприємстві в Одеській області

За даними слідства, російський агент мав отримати доступ до секретної документації з виготовлення комплектування для новітньої військової техніки ЗСУ.

Для цього він влаштувався на місцевий завод, що виконує оборонні замовлення.

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Співробітники СБУ викрили шпигуна ще на етапі вербування російськими спецслужбами, тому документували кожен його крок.

Зокрема, достеменно відомо, що вже з першого дня перебування на території заводу агент ФСБ намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин, прикриваючись своїми професійними обов’язками.

Він також намагався якомога швидше втертися в довіру до колег, які задіяні у виробничому процесі.

Крім того, зловмисник виконував функцію коригувальника вогню ворога по Одеській області. Щоб допомогти окупантам обійти систему протиповітряної оборони, він об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і РЛС.

Під час обшуків у затриманого вилучили фото технічної документації, яку він планував передати ФСБ, та інші докази спвпраці з ворогом.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою, йому загрожує довічне з конфіскацією.

Джерело : СБУ

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