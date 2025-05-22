Взрыв в Харькове: ударом ракеты повреждены 8 домов, есть пострадавшие

Ночной взрыв в Харькове 22 мая стал следствием ракетной атаки РФ.

Взрыв в Харькове 22 мая: что известно

Взрыв в Харькове 22 мая раздался в половине второго ночи.

Уже через 20 минут городской глава Игорь Терехов сообщил об ударе вражеской ракеты по Холодногорскому району.

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Сначала было известно о повреждении одного частного дома и одном пострадавшем.

Однако еще за пол часа количество частных домов, подвергшихся разрушениям из-за взрыва в Харькове, возросло до восьми.

У двух человек диагностировали острую реакцию на стресс.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Терехов

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