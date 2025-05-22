Вибух у Харкові: ударом ракети пошкоджено 8 будинків, є постраждалі

Нічний вибух у Харкові 22 травня став наслідком ракетної атаки РФ.

Вибух у Харкові 22 травня: що відомо

Вибух у Харкові 22 травня пролунав о пів на другу ночі.

Уже за 20 хвилин міський голова Ігор Терехов повідомив про удар ворожої ракети по Холодногірському району.

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Спершу було відомо про пошкодження одного приватного будинку та одного постраждалого.

Однак ще за пів години кількість приватних будинків, які зазнали руйнувань через вибух у Харкові, зросла до восьми.

У двох людей діагностували гостру реакцію на стрес.

Постраждалим наразі надають медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Терехов

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