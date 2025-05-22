Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Терміново
Вибухи в Луцьку: до міста один за одним летіли БпЛА
Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибух у Харкові: ударом ракети пошкоджено 8 будинків, є постраждалі

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Нічний вибух у Харкові 22 травня став наслідком ракетної атаки РФ.

Вибух у Харкові 22 травня: що відомо

Вибух у Харкові 22 травня пролунав о пів на другу ночі.

Уже за 20 хвилин міський голова Ігор Терехов повідомив про удар ворожої ракети по Холодногірському району.

Зараз дивляться

Спершу було відомо про пошкодження одного приватного будинку та одного постраждалого.

Однак ще за пів години кількість приватних будинків, які зазнали руйнувань через вибух у Харкові, зросла до восьми.

У двох людей діагностували гостру реакцію на стрес.

Постраждалим наразі надають медичну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
ОВА спростувала фейки про вихід РФ на адмінкордони Дніпропетровщини
дрони для ЗСУ

Джерело: Ігор Терехов

Війна в Україні, Вибух, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь