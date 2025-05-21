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ОВА опровергла фейки о выходе РФ на админграницы Днепропетровской области

дрони для ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Информация о якобы выходе российских оккупантов на административные границы Днепропетровской области не соответствует действительности.

Об этом заявил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Фейки РФ о выходе на админграницы Днепропетровщины

— В сети распространяется информация, что, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области. Это фейк. Она не соответствует действительности, — утверждает глава ОВА.

По его словам, враг распространяет дезинформацию, чтобы запугать жителей Днепропетровской области, посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

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Лысак призвал украинцев не вестись на провокации российской пропаганды и доверять только официальным источникам.

Начальник Днепропетровской ОВА просит всех верить в Силы обороны Украины и поддерживать наших военнослужащих.

Недавно российские пропагандисты распространили фейковые новости о якобы завершении боевых действий на территории Курской области, но ситуация не соответствует действительности, подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Там отметили, что до сих пор продолжается операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области.

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Война в Украине, Днепропетровская область, Сергій Лисак, Фейкові новини
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