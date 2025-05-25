Вторая подряд ночная атака на Киев: разрушения в трех районах, 11 человек пострадали

11 человек пострадали во время ночной атаки на Киев 25 мая.

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Ночная атака на Киев 25 мая: что известно

Голосеевский, Днепровский и Шевченковский районы пострадали во время ночной атаки на Киев 25 мая.

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Вторую ночь подряд россияне атаковали столицу дронами и ракетами.

Голосеевский район

В Голосеевском районе обломки сбитого дрона повредили два жилых дома.

Так, в пятиэтажном общежитии горел фасад из-за разгерметизации газовой трубы на втором этаже.

В доме частично разрушены конструкции.

Четыре человека получили легкие травмы, от госпитализации отказались.

Днепровский район

В Днепровском районе обломки сбитого дрона повредили двухэтажный частный дом.

Пострадала женщина.

Шевченковский район

В Шевченковском районе произошло разрушение по двум адресам.

В частности, повреждена многоэтажка.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, всего из-за ночной атаки на Киев пострадали 11 человек.

Трех человек госпитализировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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