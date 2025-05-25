Друга поспіль нічна атака на Київ: руйнування у трьох районах, 11 людей постраждали

11 людей постраждали під час нічної атаки на Київ 25 травня.

Оновлено.

Нічна атака на Київ 25 травня: що відомо

Голосіївський, Дніпровський та Шевченківський райони постраждали під час нічної атаки на Київ 25 травня.

Зараз дивляться

Другу ніч поспіль росіяни атакували столицю дронами та ракетами.

Голосіївський район

У Голосіївському районі уламки збитого дрона пошкодили два житлові будинки.

Так, у п’ятиповерховому гуртожитку горів фасад через розгерметизацію газової труби на другому поверсі.

У будинку частково зруйновані конструкції.

Чотири людини дістали легкі травми, від госпіталізації відмовилися.

Дніпровський район

У Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили двоповерховий приватний будинок.

Постраждала жінка.

Шевченківський район

У Шевченківському районі сталися руйнування за двома адресами.

Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, загалом через нічну атаку на Київ постраждали 11 людей.

Трьох осіб госпіталізували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.