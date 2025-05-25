Обстрел Украины сегодня: РФ убила 13 человек, еще почти 70 ранены

Десять взрослых и трое детей погибли во время обстрела Украины сегодня, 25 мая.

Еще 58 взрослых и 11 несовершеннолетних получили ранения.

Следует отметить, что РФ фактически призналась в совершении военного преступления.

Сейчас смотрят

В частности, в Минобороны России после ночного обстрела Украины заявили, что “все цели достигли цели, а назначенные объекты поражены”.

Обстрел Украины сегодня: что известно

В ходе обстрела Украины сегодня российские войска применили 69 ракет и 298 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов:

девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования – Х-101 и Калибр;

крылатых ракет воздушного и морского базирования – Х-101 и Калибр; одну крылатую ракету Х-22;

крылатую ракету Х-22; четыре корректируемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

корректируемые авиационные ракеты Х-59/Х-69; 298 беспилотников.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 45 крылатых ракет Х-101 и Калибр.

Еще две ракеты Х-59/69 были локационно утрачены.

Также силы противовоздушной обороны обезвредили 266 вражеских дронов – 139 БпЛА сбито, 127 локационно утрачено или заглушено средствами РЭБ.

Целями РФ во время обстрела Украины сегодня были 13 регионов: Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Черниговская, Сумская, Одесская, Полтавская, Днепровская, Николаевская, Харьковская и Черкасская области.

Попадания зафиксированы на 22 локациях, на 15 локациях упали сбитые крылатые ракеты и ударные БпЛА.

Атака на Житомирскую область

Во время атаки на Житомирскую область повреждены и разрушены более 30 жилых домов (как частных, так и многоэтажных), а также около 40 хозяйственных построек.

В Коростышеве погибли трое детей из одной семьи – восьмилетний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман.

У самого старшего парня в считанные дни должен был быть школьный выпускной.

Родители погибших детей находятся в больнице. Мама убитых Россией детей – в тяжелом состоянии.

Кроме родителей Станислава, Тамары и Романа, во время атаки на Житомирскую область пострадали еще 10 человек, в том числе один ребенок.

Атака на Киев

Вторая подряд ночная атака на Киев 25 мая нанесла разрушения в трех районах столицы – Голосеевском, Днепровском и Шевченковском.

В Голосеевском районе обломки сбитого дрона повредили два жилых дома.

В частности, горел фасад пятиэтажного общежития исторического факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Произошло это из-за разгерметизации газовой трубы на втором этаже.

В доме частично разрушены конструкции.

В Днепровском районе обломки сбитого дрона повредили двухэтажный частный дом.

В Шевченковском районе произошло разрушение по двум адресам, в частности повреждена многоэтажка.

В ходе атаки на Киев 25 мая пострадали 11 человек.

Атака на Киевскую область

После атаки на Киевскую область пострадали Белоцерковский, Обуховский, Фастовский, Бучанский, Броварской, Вышгородский районы.

Во время обстрела погибли четыре человека и 31 пострадали.

В Белоцерковском районе повреждены ангары предприятия, три частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Пострадали трое мужчин, женщина и две девочки в возрасте 10 и 13 лет.

В Обуховском районе из-за вражеской атаки вспыхнули ангар и здание.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 57-летнего мужчины и его сожительницы.

Также пострадали два автомобиля. В гимназии выбиты окна и повреждена стена спортивного зала.

Тело 76-летнего мужчины обнаружили во время тушения пожара в частном доме Фастовского района.

Травмы получили восемь взрослых и трое детей в возрасте восьми, 13 и 17 лет.

Обстрелом повреждены 21 частный дом и пять автомобилей.

В Бучанском районе в частном доме, поврежденном при обстреле, погиб 49-летний мужчина.

Подверглись разрушениям 39 частных домов и складские помещения.

Пострадали 12 взрослых и двое детей 10 и 11 лет.

В Вышгородском районе повреждено гаражное помещение и авто.

К вечеру стало известно, что количество гражданских, пострадавших в результате массированной атаки российских ракет и БпЛА в ночь на воскресенье, возросло до 33 человек.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВ Николай Калашник в телеграмм-канале.

– Количество пострадавших в области увеличилось до 33, семь из них – дети. В 7 медицинских учреждениях находятся 19 пострадавших. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы жизни пострадавших не зафиксированы. Состояние семерых пострадавших удовлетворительное (легкое). Состояние 12 человек – средней степени тяжести – написал он.

Атака на Хмельницкую область

Атака на Хмельницкую область обернулась гибелью четырех человек.

Еще пять человек получили осколочные ранения.

В частности, в тяжелом состоянии находится несовершеннолетняя и пожилая женщина.

Известно, что при обстреле на Хмельнитчине повреждено около 40 частных домов.

Атака на Николаевскую область

В Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника.

Несмотря на это, зафиксированы разрушения в Николаеве и Баштанском районе.

В частности, областной центр россияне атаковали почти час – с 00:44 до 01:33 25 мая.

Обстрелом поврежден объект инфраструктуры, офисные помещения, частные дома, линии электропередачи в разных районах города.

Также разрушены два последних этажа пятиэтажки. Обломками повреждены рядом расположенный многоэтажный дом.

Погиб 77-летний мужчина. Ранения получили пять человек.

В частности, в тяжелом состоянии в больнице находятся 17-летний парень и две женщины.

Еще двум людям оказали помощь на месте.

Баштанский район Николаевской области россияне атаковали дронами полчаса – с 00:20 до 00:50 25 мая.

Обстрелом повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия, пять комбайнов и гусеничный трактор.

Пострадавших нет.

Атака на Тернопольскую область

В Тернопольской области повреждены семь многоквартирных жилых домов и 10 предприятий.

В результате попадания ракеты произошло разрушение здания одного из промышленных предприятий.

Пожар в цехе, что в целом охватил 1000 кв. м, ликвидирован.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Атака на Черниговскую область

В Черниговской области горели складские помещения и нежилые здания.

Кроме того, горел ангар с углем.

Есть поврежденное здание и в областном центре.

Атака на Сумскую область

В Сумской области пострадали областной центр и Конотоп.

Так, в Сумах оккупанты попали по объекту пищевой промышленности, который уже атаковали в апреле.

Обстрелом повреждена кровля. Вспыхнувший пожар уже ликвидировали.

Сотрудники не пострадали, поскольку вовремя спустились в укрытие.

В Конотопе разрушен объект инфраструктуры в одном из микрорайонов города, который оккупанты уже атаковали.

Частично обесточены отдельные улицы города.

Атака на Одесскую область

В Одесской области на одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, горело 20 автомобилей.

Пожар оперативно ликвидирован.

Атака на Днепропетровскую область

В Днепропетровской области защитники неба уничтожили 11 ракет и пять беспилотников.

Несмотря на это, в Павлограде повреждено промышленное предприятие.

Пожар уже потушили.

В Днепре горело трехэтажное здание из-за попадания беспилотника.

В Межевской, Новопавловской, Васильковской общинах Синельниковского района армия РФ ударами дронов и корректируемых авиабомб повредила частный дом, АЗС и предприятие.

Никополь, а также Марганецкую и Покровскую общины Никопольского района оккупанты обстреливали дронами и артиллерией.

Там побиты многоэтажка и четыре частных дома. Один из домов охватило огнем.

Атака на Харьковскую область

В Харьковской области во время ночных обстрелов под ударами находились областной центр и Казачья Лопань Дергачевской общины.

По Основянскому и Шевченковскому районам Харькова враг попал четырьмя беспилотниками.

В Основянском районе подверглось разрушениям гражданское предприятие.

В Шевченковском районе враг попал в офисное здание. Также там выбиты окна в нескольких многоквартирных домах.

Пострадали 14-летний парень, а также двое мужчин в возрасте 34 и 43 лет.

В Казачьей Лопани погибла 63-летняя женщина.

Атака на Черкасскую область

В Черкасской области защитники неба уничтожили три ракеты и столько же БпЛА.

Обошлось без пострадавших.

Последствий для инфраструктуры, по предварительным данным, также нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 187-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.