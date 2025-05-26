Российские войска оккупировали четыре села в Сумской области — ОВА

Российская армия в Сумской области взяла под свой контроль четыре населенных пункта: Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка и Журавка Хотинской громады.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

РФ оккупировали четыре села на Сумщине: что известно

По словам Олега Григорова, жителей этих сел давно эвакуировали, поэтому угрозы для гражданского населения там нет.

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Глава ОВА заявляет, что враг продвигается с целью создания так называемой буферной зоны. Сейчас боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.

— Силы обороны Украины и все составляющие сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения. Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины, — подчеркнул руководитель Сумской ОВА.

По данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны во время наступательной операции в Курской области с августа 2024 года взяли в плен почти 1000 российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 189-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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