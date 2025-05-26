Російські війська окупували чотири села на Сумщині – ОВА

Російська армія на Сумщині взяла під свій контроль чотири населені пункти: Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка й Журавка Хотінської громади.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

РФ окупували чотири села на Сумщині: що відомо

За словами Олега Григорова, жителів цих сіл давно евакуювали, тож загрози для цивільного населення там немає.

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Очільник ОВА заявляє, що ворог просувається з метою створення так званої буферної зони. Наразі бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.

– Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини, – наголосив очільник Сумської ОВА.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони під час наступальної операції у Курській області з серпня 2024 року взяли у полон майже 1000 російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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