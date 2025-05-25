Украина благодаря Курской операции пополнила обменный фонд почти на 1000 человек — Генштаб

За время проведения Силами обороны наступательной операции в Курской области, которая была начата в августе прошлого года, наши военные пополнили “обменный фонд” почти на 1000 человек.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

— Для освобождения наших людей из вражеских пыточных Силы обороны постоянно пополняют “обменный фонд” российскими солдатами и офицерами, — говорится в сообщении.

Сколько военных РФ было взято в плен на Курщине

В Генштабе отметили, что наиболее результативной в этом плане стала Курская наступательная операция.

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— Так, в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ, — сказано в публикации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем продолжают активные действия на территории Курской области.

Напомним, что между Украиной и Россией состоялся обмен пленными 1000 на 1000. Он продолжался на протяжении нескольких дней и проходил в несколько этапов.

Так, 23 мая в рамках первого этапа домой вернулись 390 украинцев – 270 военных и 120 гражданских граждан.

24 мая, удалось освободить 307 защитников, а 25 мая — еще 303 пленных.

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