Вибухи у Запоріжжі: росіяни атакували місто Шахедами, є руйнування та пожежа
Вибухи у Запоріжжі пролунали вночі 1 червня, коли росіяни масовано запустили ударні дрони Шахед по місту.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 1 червня: що відомо
Так, за словами Івана Федорова, після опівночі у Запорізькій області пролунали вибухи. Згодом додалася загроза ударів балістичними ракетами. О 04:11 знову повідомили про вибухи на Запоріжжі.
А о 04:55 Іван Федоров заявив, що внаслідок російського удару по самому Запоріжжю частково зруйнована адміністративна будівля та виникла пожежа на території. Ворог атакував місто сімома Шахедами.
– Росіяни ударили по приватній забудові. Понівечений будинок. Постраждали й обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання, – розповів очільник ОВА.
За його словами, внаслідок атаки постраждала жінка, їй надається медична допомога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.
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