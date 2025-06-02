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Вікторія Васьковська, редактор сайта
2 мин.

РФ атаковала Харьков дронами и ракетами: среди пострадавших – двое детей

влучання балістики в дорогу

В понедельник 2 июня, российские войска атаковали Харьков. Город подвергся удару беспилотников и баллистических ракет.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Ночная атака на Харьков 2 июня: что известно

По словам Игоря Терехова, во время ночной атаки дроны ударили по Холодногорскому району города. В результате были повреждены здание гражданского предприятия, несколько частных домов и автомобили.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек. Среди них — двое детей. Все они сейчас получают медицинскую помощь.

Кроме того, россияне выпустили по городу две баллистические ракеты. Известно, что одна из них попала в дорогу в Киевском районе Харькова, другая — в нескольких десятках метров от школы.

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Швидка допомога

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 195-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Игорь Терехов

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