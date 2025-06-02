РФ атакувала Харків дронами та ракетами: серед постраждалих – двоє дітей

У понеділок 2 червня, російські війська атакували Харків. Місто зазнало удару безпілотників і балістичних ракет.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Нічна атака на Харків 2 червня: що відомо

За словами Ігоря Терехова, під час нічної атаки дрони вдарили по Холодногірському району міста. Внаслідок цього були пошкоджені будівля цивільного підприємства, кілька приватних будинків і автомобілі.

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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Серед них — двоє дітей. Усі вони зараз отримують медичну допомогу.

Крім того, росіяни випустили по місту дві балістичні ракети. Відомо, що одна з них влучила в дорогу у Київському районі Харкова, інша – за кілька десятків метрів від школи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ігор Терехов

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