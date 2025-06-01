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Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

В Камышанах россияне сбросили дрон на авто с детьми

Швидка допомога

В Комышанах на Херсонщине из-за атаки российского дрона пострадали двое детей.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Атака на Херсонщине: пострадали двое детей

— Около 17:10 враг сбросил взрывчатку с БпЛА на автомобиль, в котором находились мальчики, 11 и 16 лет, — написал он.

По его словам, у них минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Младший мальчик получил ранение грудной клетки. У старшего – ранение ноги и руки.

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Пострадавших доставили в медицинское учреждение, им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что 10-летняя девочка пострадала во время артиллерийского обстрела Белозерки Херсонской области.

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робота ППО

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Война в УкраинеХерсонская область
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