В Камышанах россияне сбросили дрон на авто с детьми
В Комышанах на Херсонщине из-за атаки российского дрона пострадали двое детей.
Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Атака на Херсонщине: пострадали двое детей
— Около 17:10 враг сбросил взрывчатку с БпЛА на автомобиль, в котором находились мальчики, 11 и 16 лет, — написал он.
По его словам, у них минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Младший мальчик получил ранение грудной клетки. У старшего – ранение ноги и руки.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение, им оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, что 10-летняя девочка пострадала во время артиллерийского обстрела Белозерки Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.