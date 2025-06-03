Обстрел Одессы 3 июня: горели склады и автомобили, есть пострадавшие

Ночью 3 июня Россия обстреляла Одессу ударными дронами, зафиксированы пожары в нескольких локациях, пострадали 5 человек.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, а затем мэр города Геннадий Труханов и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях.

Атака дронов на Одессу 3 июня: что известно

Взрывы прогремели в городе около 03:30 ночи.

Сейчас смотрят

По словам Труханова, в результате обстрела дронами повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели машины.

А спасатели уточнили, что этой ночью тушили пожары по разным адресам.

— Самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. Также в частном секторе сгорели две машины, пострадали гаражи и дома, — говорят в ГСЧС.

Сейчас, по данным областной прокуратуры, известно о пяти пострадавших — у них ранения различной степени тяжести.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

В прокуратуре говорят, что повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, складские помещения частного предприятия и автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.