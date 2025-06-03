Обстріл Одеси 3 червня: горіли склади та автівки, є постраждалі

Вночі 3 червня Росія обстріляла Одесу ударними дронами, зафіксовано пожежі в кількох локаціях, постраждали 5 людей.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, а згодом мер міста Геннадій Труханов і в Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки.

Атака дронів на Одесу 3 червня: що відомо

Вибухи пролунали у місті близько 03:30 ночі.

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За словами Труханова, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки.

А рятувальники уточнили, що цієї ночі гасили пожежі за різними адресами.

– Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли дві автівки, постраждали гаражі та будинки, – кажуть в ДСНС.

Наразі, за даними обласної прокуратури, відомо про п’ятьох постраждалих – у них поранення різного ступеня тяжкості.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

У прокуратурі кажуть, що пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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