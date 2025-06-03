События ночи 3 июня: взрывы в Чернигове и Одессе, РФ обнародовала “меморандум”
Еще с вечера понедельника РФ атакует Украину ударными беспилотниками.
По состоянию на утро 3 июня известно, что ночью взрывы раздавались в Чернигове, Одессе и Полтаве.
Российские оккупанты также продолжают удерживать на боевом дежурстве в Черном море два носителя Калибров общим залпом до 12 ракет, поэтому сохраняется высокая угроза ракетного обстрела.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 3 июня — в подборке Фактов ICTV.
Взрывы в Чернигове
Ночью РФ нанесла массированный удар по Чернигову с использованием ударных дронов типа Герань-2.
Зафиксировано попадание в многоэтажку, частные дома, учебное заведение, несколько магазинов и промышленное предприятие.
Один частный дом полностью сгорел.
В результате обстрела в Чернигове ранены четыре человека: двое мужчин и две женщины, в частности, у мужчин — тяжелые ранения.
Одесса под атакой дронов
Ночью 3 июня взрывы раздавались также в Одессе и ее окрестностях.
Около 03:30 председатель Одесской ОВА Олег Кипер написал в соцсетях, что Одесса и район под атакой ударными беспилотниками.
Утром стало известно, что в результате обстрела ранены пять человек.
Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, вспыхнул масштабный пожар на складах с продуктами питания, а в частном секторе сгорели две машины.
Взрывы в Полтаве
Около 03:00 о звуках взрывов в Полтавской общине сообщили очевидцы — работу ПВО по российским дронам подтвердили в ОВА.
В результате падения обломков вражеских БпЛА в Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия, там возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Атака дронов в Сумской области
В Шостке Сумской области во время атаки российских дронов ночью 3 июня зафиксировано повреждение около 10 частных домов и одной многоэтажки, а также объектов инфраструктуры, сообщили в ОВА.
К счастью, люди в результате обстрела не пострадали.
Продолжается ликвидация последствий удара и фиксация повреждений.
Россия обнародовала так называемый меморандум
Накануне вечером российские государственные СМИ опубликовали содержание документа, который Россия представила как “меморандум” — перечень предложений по прекращению боевых действий.
Среди главных требований страны-агрессора — вывод ВСУ с территорий Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и запрет на размещение на украинской территории иностранного военного контингента.
Кроме того, Россия требует в обмен на прекращение огня ликвидировать “националистические формирования”, ограничить численность украинской армии, чтобы Украина никогда не обладала ядерным оружием и тому подобное.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.