Ночная атака на Тернополь: есть попадания и раненые, часть города без света

Ночью 6 июня в результате массированной атаки со стороны РФ в Тернополе раздавались взрывы — зафиксированы многочисленные попадания, часть города без электроэнергии.

Оновлено о 07:25

Последствия ночной атаки на Тернополь 6 июня

Как сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал, во время атаки повреждены промышленные объекты и объекты инфраструктуры, на месте работают соответствующие службы.

На данный момент из-за ночной атаки часть города без электроэнергии, также могут быть перебои с водоснабжением, в частности на верхних этажах домов.

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По его словам, уже ведутся восстановительные работы.

Председатель Тернопольской ОВА Вячеслав Негода назвал эту воздушную атаку на регион самой массовой.

— Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий, — добавил он.

Позже Негода уточнил, что в результате комбинированной атаки крылатыми ракетами Калибр и БпЛА типа Шахед в Тернополе пострадали 5 человек.

По его словам, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий, к ликвидации пожаров привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: В’ячеслав Негода

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