Игнат об обстреле Украины 6 июня: Это была одна из крупнейших атак РФ

В ночь на 6 июня Россия осуществила одну из самых массированных воздушных атак за все время полномасштабной войны.

Сколько беспилотников и ракет применила РФ

Всего по территории Украины было выпущено 407 ударных беспилотников и 44 ракеты различного типа.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, основная волна вражеских дронов двигалась так называемым ползучим наступлением — от северных регионов в направлении западных областей.

— Сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество ударных БпЛА и дронов-имитаторов. В общем аж 407 ударных БпЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства, — отметил Игнат.

Кроме того, зафиксировано применение 6 баллистических ракет и 38 крылатых, из которых большинство было успешно уничтожено украинской противовоздушной обороной.

— До 30 ракет примерно было уничтожено. По ударным беспилотникам имеем также до 200 сбиваний, — сообщил представитель Воздушных сил.

Атака на Украину 6 июня

С вечера четверга и в течение ночи 6 июня РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине с использованием дронов, баллистики и крылатых ракет Калибр.

Сегодня взрывы раздавались в Киеве, Тернополе, Луцке, Львове и других городах Украины.

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