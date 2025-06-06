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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Нічна атака на Тернопіль: є влучання та поранені, частина міста без світла

Нічна атака на Тернопіль 6 червня

Вночі 6 червня внаслідок масованої атаки з боку РФ у Тернополі лунали вибухи – зафіксовано численні влучання, частина міста без електроенергії.

Оновлено о 07:25

Наслідки нічної атаки на Тернопіль 6 червня

Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, під час атаки пошкоджено промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури, на місці прцюють відповідні служби. Наразі через нічну атаку частина міста без електроенергії, також можуть бути перебої з водопостачанням, зокрема на верхніх поверхах будинків.

За його словами, вже ведуться відновлювальні роботи.

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Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода назвав цю повітряну атаку на регіон наймасовішою.

– Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків, – додав він.

Пізніше Негода уточнив, що внаслідок комбінованої атаки крилатими ракетами Калібр та БпЛА типу Шахед у Тернополі постраждали 5 людей.

За його словами, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств, до ліквідації пожеж залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: В’ячеслав Негода

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