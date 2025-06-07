Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Биография
Генерал-лейтенант с отличием За отвагу: что известно о Василии Малюке
Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Трагедия в Затоке: двое мужчин погибли после взрыва в море

міни біля води
Фото: УНИАН

В Одесской области в поселке Затока в море погибли два человека в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области в субботу, 7 июня.

В Затоке погибли два человека

Инцидент произошел в субботу, 7 июня. По предварительным данным, двое мужчин погибли во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета.

Сейчас смотрят

В полиции отметили, что их личности сейчас устанавливают.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины с пометкой “несчастный случай”.

Жителей и гостей Одесской области призывают строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки побережья Одесской области, доступ к которым запрещен.

А также не пренебрегать мерами безопасности и отдыхать только на тех пляжах, которые проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещений.

Читайте также
Открытые пляжи Одессы 2025: какие места уже готовят к приему туристов
Відкриті пляжі Одеси 2025

Связанные темы:

міниморе в ОдесіОдесская областьЧерное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь