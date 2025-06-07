Трагедия в Затоке: двое мужчин погибли после взрыва в море
В Одесской области в поселке Затока в море погибли два человека в результате взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области в субботу, 7 июня.
В Затоке погибли два человека
Инцидент произошел в субботу, 7 июня. По предварительным данным, двое мужчин погибли во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета.
В полиции отметили, что их личности сейчас устанавливают.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины с пометкой “несчастный случай”.
Жителей и гостей Одесской области призывают строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки побережья Одесской области, доступ к которым запрещен.
А также не пренебрегать мерами безопасности и отдыхать только на тех пляжах, которые проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещений.