Трагедия в Затоке: двое мужчин погибли после взрыва в море

В Одесской области в поселке Затока в море погибли два человека в результате взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области в субботу, 7 июня.

В Затоке погибли два человека

Инцидент произошел в субботу, 7 июня. По предварительным данным, двое мужчин погибли во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета.

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В полиции отметили, что их личности сейчас устанавливают.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины с пометкой “несчастный случай”.

Жителей и гостей Одесской области призывают строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжные участки побережья Одесской области, доступ к которым запрещен.

А также не пренебрегать мерами безопасности и отдыхать только на тех пляжах, которые проверены специалистами на отсутствие опасных предметов и разрешены для посещений.

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