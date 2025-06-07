Трагедія в Затоці: двоє чоловіків загинули після вибуху в морі

В Одеські області у селищі Затока у морі загинули двоє людей в результаті вибуху невідомого предмета.

Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області у суботу, 7 червня.

У Затоці загинули двоє людей

Інцидент стався у суботу, 7 червня. За попередніми даними, двоє чоловіків загинули під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета.

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У поліції зазначили, що їхні особи зараз встановлюють.

На місці події працює слідчо-оперативна група Білгород-Дністровського районного відділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України з позначкою “нещасний випадок”.

Жителів та гостей Одещини закликають суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено.

А також не нехтувати заходами безпеки і відпочивати лише на тих пляжах, що перевірені фахівцями на відсутність небезпечних предметів і дозволені для відвідувань.

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