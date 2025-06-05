Открытые пляжи Одессы 2025: какие места уже готовят к приему туристов

Несмотря на военное положение, Одесса готовится к началу курортного сезона 2025 года. Как и в прошлом году, решение об открытии пляжей принимает Одесская областная военная администрация после проверки территорий на безопасность.

Какие пляжи могут заработать, можно ли купаться в Одессе в 2025 году и какие зоны доступны для отдыха – далее в материале.

Пляжный сезон в Одессе 2025 – подготовка

Перед началом сезона на пляжах Одессы и области шла активная подготовка: водолазы обследовали акваторию, обустраивали укрытия и устанавливали наблюдательно-спасательные посты.

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Особое внимание уделяется наличию безопасного прохода, ограждений на воде и возможности быстро эвакуировать отдыхающих в случае тревоги. Проверку проводят ГСЧС, полиция и представители местных властей.

Напомним, что в 2024 году из 20 подготовленных пляжей открыли только 10.

Открытые пляжи Одессы 2025: какие локации готовят

По состоянию на начало июня, проверки продолжаются, но уже известно, что к открытию готовят самые популярные пляжи Одессы – от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана.

Калетон – пляж с мягким песчаным дном, оборудованный для людей с инвалидностью.

Инклюзивный пляж на 11-й станции Фонтана – после капремонта должен получить современную доступную инфраструктуру до конца июня.

Аркадия, Итака, Ибица, Паблик, Red Line – центры пляжного досуга, развлечений и ночной жизни.

True Man Sun of a Beach – для поклонников фестивальной атмосферы.

Гранде Петтине – гостиничный пляж с ограждением в море от медуз (только для гостей отеля).

Золотой берег – один из самых известных пляжей на 16-й станции Фонтана.

В городе также функционируют коммунальные зоны, такие как Ланжерон, Видряда, Дельфин, Чкаловский, Лузановка и Черноморка. В каждом из районов работают спасательные посты, часть пляжей оборудована укрытиями, доступны медпункты и техника.

Можно ли купаться в Одессе в 2025 году

Решение об открытии каждого конкретного пляжа принимается отдельно после соответствующей инспекции. В 2024 году купальный сезон в Одессе начался 8 июня, в 2025 году он может начаться позже в связи с ситуацией с безопасностью. В то же время подготовка к сезону стартовала еще в марте.

Официальный перечень пляжей, которые откроются этим летом, будет обнародован после завершения проверок.

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