Киевщина под атакой дронов: работают силы ПВО

8 июня во время очередной воздушной тревоги над Киевской областью было зафиксировано движение вражеских беспилотников. Воздушные силы ВСУ предупреждали о группах российских дронов.

Взрывы в Киевской области 8 июня

Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают небо от российских дронов.

— В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги, — сообщили в КГВА.

В ОВА жителей Киевщины призвали не снимать видео и фото работы украинских защитников, чтобы не помогать врагу.

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Также людей просят соблюдать правила безопасности — во время воздушной тревоги оставаться в укрытиях до официального завершения опасности.

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Барышевке/Березани.

В 23:37 КГВА сообщила, что в Киеве продолжается работа сил ПВО.

— На подлете к столице еще есть воздушные цели. Вражеская атака продолжается, — отметили в администрации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 201-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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