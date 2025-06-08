Зеленский призвал реагировать на сигналы тревоги в эти дни

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам с важным предупреждением — в ближайшие дни следует обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

Зеленский призвал украинцев обращать внимание на воздушную тревогу

— Спасибо всем, кто сражается за Украину, кто работает ради нашего государства и ради наших людей. Обязательно в эти дни обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста, — подчеркнул президент.

Напоминаем, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению стратегических бомбардировщиков России. С помощью беспилотников были атакованы четыре военные базы: Оленья, Иваново, Дьягилево и Белая.

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В результате ударов было поражено 41 самолет стратегической авиации РФ.

4 июня состоялась спецоперация, направленная на Крымский мост. Украинские силы заминировали опоры моста, в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство. Взрыв сильно повредил подводные подпорки опор на уровне дна.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После разговора Трамп сообщил, что Путин намерен ответить на украинскую атаку.

В ночь на 6 июня Россия осуществила массированную атаку дронами и ракетами различных типов по Украине. Повреждения зафиксировали в Киеве и других городах. Харьков подвергся самому мощному удару за все время войны. Есть погибшие и раненые.

Агентство Reuters сообщило, что, по мнению американских чиновников, Россия пока не дала полноценного ответа на атаку беспилотников по своим авиабазам. По словам одного из источников, Кремль готовит масштабный многовекторный удар, который может произойти в ближайшие дни.

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