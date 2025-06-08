Київщина під атакою дронів: працюють сили ППО

8 червня під час чергової повітряної тривоги над Київщиною було зафіксовано рух ворожих безпілотників. Повітряні сили ЗСУ попереджали про групи російських дронів.

Вибухи на Київщині 8 червня

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони (ППО), які захищають небо від російських дронів.

– У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги, – повідомили в КМВА.

В ОВА мешканців Київщини закликали не знімати відео та фото роботи українських захисників, аби не допомагати ворогу.

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Також людей просять дотримуватися правил безпеки – під час повітряної тривоги залишатися в укриттях до офіційного завершення небезпеки.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Баришівці/Березані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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