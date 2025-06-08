Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Київщина під атакою дронів: працюють сили ППО

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ЗСУ

8 червня під час чергової повітряної тривоги над Київщиною було зафіксовано рух ворожих безпілотників. Повітряні сили ЗСУ попереджали про групи російських дронів.

Вибухи на Київщині 8 червня

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони (ППО), які захищають небо від російських дронів.

– У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги, – повідомили в КМВА.

В ОВА мешканців Київщини закликали не знімати відео та фото роботи українських захисників, аби не допомагати ворогу.

Зараз дивляться

Також людей просять дотримуватися правил безпеки – під час повітряної тривоги залишатися в укриттях до офіційного завершення небезпеки.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Баришівці/Березані.

вибухи на Київщині

Скриншот: Карта повітряних тривог, Вибухи, Ракети

Читайте також
Зеленський закликав реагувати на сигнали тривоги цими днями
Зеленський

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніКиївська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь