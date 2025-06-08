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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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Ночная атака на Харьков: РФ ударила авиабомбами по пригороду, вспыхнул пожар

авіабомба
Фото: Getty Images

Ночью, 8 июня, российские захватчики совершили очередной обстрел Харькова. Враг использовал две управляемые авиационные бомбы.

Обстрел Харькова: что известно о последствиях

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по окраине Харькова враг нанес удар двумя КАБами.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что из-за обстрела Харькова 8 июня были слышны взрывы в некоторых районах города.

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— Вражеский удар КАБ зафиксирован на окраине Харькова. Предварительно, на границе Шевченковского и Киевского районов города, — сообщил Синегубов.

По его словам, в результате обстрела Харькова вспыхнул пожар. На место отправились профильные службы.

Информация о пострадавших по состоянию на 23:42 не поступала.

К слову, 7 июня российская армия ударила управляемыми авиабомбами по Детской железной дороге в Харькове. В результате этого двое работников погибли, еще пятеро — находятся в больнице.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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