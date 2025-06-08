Удар по дитячій залізниці в Харкові: УЗ повідомила про загибель інструктора

7 червня під російський удар потрапила Дитяча залізниця Мала Південна в Харкові. Внаслідок цього загинуло двоє залізничників, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський в Facebook.

Удар РФ по дитячій залізниці: зросла кількість загиблих

Внаслідок удару на місці загинула виконувачка обов’язків начальника Дитячої залізниці – Ганна Деменкова.

Зараз дивляться

Ще один загиблий – Володимир Ковтун. Він з 2022 року не працював на залізниці, адже пішов на пенсію, але працював інструктором. Того вечора він також був поруч.

– Лікарі боролись за його життя, але врятувати не вдалося – Володимир помер від отриманих травм вночі в лікарні. Підтримуємо близьких, готуємось до прощань, – повідомив Перцовський, додавши, що ці “втрати, з якими неможливо змиритися”.

Також він повідомив про працівників, які перебувають у лікарні:

інструкторка Дитячої залізниці Інна Бойко – у важкому стані. Вона деякий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень, але вже прийшла до тями й змогла поговорити з близькими;

Аміран Абашидзе – “гуру дитячих залізниць”. Його стан тяжкий, але він при свідомості. До нього вже прямує мама, на місці забезпечують усім необхідним;

інструкторка Юлія Возікова – готують до переведення в офтальмологічне відділення, щойно буде дозвіл від нейрохірургів;

Борис Трусов та Кіндер Євген також перебувають у лікарні. Вони отримали уламкові поранення, але, на щастя, без загрози для життя.

Інші постраждалі лікуються амбулаторно, їм надають усі потрібні медикаменти та підтримку.

Нагадаємо, 7 червня чотири керовані авіабомби РФ влучили по Шевченківському та Київському районах, один удар припав на дитячу залізницю.

Олександр Перцовський повідомив, що удар припав поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної.

Фото: Харківська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.