Дубно и Ровно – под атакой дронов и ракет: есть раненый

Ночью 9 июня российские дроны и ракеты массированно атаковали Дубно и Ровно в Ровенской области.

На данный момент известно об одном раненом.

Ночная атака на Дубно и Ровно 9 июня

Как сообщил мэр Ровно Александр Третьяк, этой ночью Ровенская область пережила самую масштабную комбинированную атаку.

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– Сегодня наша область пережила одну из самых жестких ночей: десятки Шахедов и ракеты атаковали наш регион, – отметил он.

И подчеркнул, что именно Дубно приняло на себя львиную долю этого удара, поэтому, пользуясь случаем, поблагодарил за защиту силы ПВО.

Глава ОВА Александр Коваль уточнил, что, по предварительным данным, один гражданский человек ранен.

По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили много вражеских целей.

Больше информации о последствиях ночной атаки на Дубно и Ровно пообещал предоставить позже.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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