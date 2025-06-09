Дубно та Рівне – під атакою дронів та ракет: є поранений

Уночі 9 червня російські дрони та ракети масовано атакували Дубно та Рівне в Рівненській області.

Наразі відомо про одного пораненого.

Нічна атака на Дубно та Рівне 9 червня

Як повідомив мер Рівного Олександр Третяк, цієї ночі Рівненська область пережила наймасштабнішу комбіновану атаку.

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– Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей: десятки Шахедів і ракети атакували наш регіон, – зазначив він.

І наголосив, що саме Дубно взяло на себе левову частку цього удару, тож принагідно подякував за захист силам ППО.

Очільник ОВА Олександр Коваль уточнив, що, за попередніми даними, одна цивільна особа поранена.

За його словами, сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих цілей.

Більше інформації про наслідки нічної атаки на Дубно та Рівне пообіцяв надати пізніше.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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