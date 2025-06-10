Ночная атака на Киевскую область: повреждены дома, горели машины

Ночная массированная атака на Киевскую область началась еще вечером в понедельник и продолжалась до 05:11 утра вторника, 10 июня. Зафиксированы последствия в четырех районах.

Последствия ночной атаки на Киевскую область

Как рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, враг атаковал регион с применением беспилотников и ракет, последствия зафиксированы в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах.

По его словам, повреждены частные дома, горят автомобили.

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Более подробную информацию о последствиях ночной атаки пообещал предоставить позже.

Атака на Киевскую область 10 июня: последствия в Броварах

Мэр города Игорь Сапожко сообщил, что во время комбинированной атака РФ на Киевскую область и столицу сегодня ночью подверглись разрушениям около 20 частных домов в Броварах и Требухове.

Кроме того, в Броварах обломками поврежден автомобиль.

На местах попаданий работают коммунальные службы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 203-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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