Ночная атака на Киевскую область: повреждены дома, горели машины
Ночная массированная атака на Киевскую область началась еще вечером в понедельник и продолжалась до 05:11 утра вторника, 10 июня. Зафиксированы последствия в четырех районах.
Последствия ночной атаки на Киевскую область
Как рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, враг атаковал регион с применением беспилотников и ракет, последствия зафиксированы в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах.
По его словам, повреждены частные дома, горят автомобили.
Более подробную информацию о последствиях ночной атаки пообещал предоставить позже.
Атака на Киевскую область 10 июня: последствия в Броварах
Мэр города Игорь Сапожко сообщил, что во время комбинированной атака РФ на Киевскую область и столицу сегодня ночью подверглись разрушениям около 20 частных домов в Броварах и Требухове.
Кроме того, в Броварах обломками поврежден автомобиль.
На местах попаданий работают коммунальные службы.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 203-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.