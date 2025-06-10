Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки, горіли автівки

Нічна масована атака на Київську область почалася ще ввечері у понеділок і тривала до 05:11 ранку вівторка, 10 червня. Зафіксовано наслідки у чотирьох районах.

Наслідки нічної атаки на Київщину

Як розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, ворог атакував регіон із застосуванням безпілотників та ракет, наслідки зафіксовано у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах.

За його словами, пошкоджено приватні будинки, горять автомобілі.

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Більш детальну інформацію про наслідки нічної атаки пообіцяв надати пізніше.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 203-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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