Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки, горіли автівки
Нічна масована атака на Київську область почалася ще ввечері у понеділок і тривала до 05:11 ранку вівторка, 10 червня. Зафіксовано наслідки у чотирьох районах.
Наслідки нічної атаки на Київщину
Як розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, ворог атакував регіон із застосуванням безпілотників та ракет, наслідки зафіксовано у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах.
За його словами, пошкоджено приватні будинки, горять автомобілі.
Зараз дивляться
Більш детальну інформацію про наслідки нічної атаки пообіцяв надати пізніше.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 203-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.