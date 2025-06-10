Ночная атака на Одессу: поврежден роддом, есть погибшие и раненые

Ночная атака на Одессу 10 июня унесла жизнь 59-летнего мужчины. Еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Ночная атака на Одессу 10 июня

Первые взрывы в Одессе прогремели около часа ночи. Часть домов полностью разрушена, другие имеют существенные повреждения.

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Пострадавшие сейчас находятся под наблюдением медиков, которые оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, как сообщили в Минздраве Украины в результате обстрела Одессы сегодня полностью уничтожено административное здание станции экстренной медицинской помощи, а также повреждено здание роддома.

На месте возник масштабный пожар, повреждены несколько карет скорой. К счастью, среди медицинского персонала жертв нет.

По данным прокуратуры, в результате обстрела Одессы также повреждены частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Все профильные службы продолжают работать на месте трагедии: спасатели ликвидируют последствия атаки, правоохранители документируют военное преступление против гражданского населения.

— Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, — подчеркнул Кипер.

Также под вражеским ударом российских дронов ночью 10 июня оказался Киев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 202-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер

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