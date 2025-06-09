Вибухи в Києві: є руйнування у семи районах та постраждалі

Вибухи в Києві лунали протягом усієї ночі 10 червня – сили ППО відбивали чергову масовану комбіновану атаку Росії. Є пошкодження у семи районах столиці, відомо про чотирьох постраждалих.

Оновлено о 06:15.

Вибухи у Києві 10 червня: що відомо

За даними на ранок, оприлюдненими мером Києва Віталієм Кличком та начальником Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченком, після нічної атаки на столицю госпіталізовано чотирьох постраждалих.

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Від початку доби 10 червня РФ атакувала Київ ударними дронами, а близько четвертої години додалися ще й ракети. Відбій повітряної тривоги дали о 05:09.

Ткаченко розповів про наслідки вибухів у семи районах столиці:

– Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення. Попереду важкий день, можливо, не один. Знадобиться час, щоб усунути наслідки, але місто працює, всі служби на місцях, реагують оперативно.

Нагадаємо, зранку 9 червня вибухи в Києві пролунали під час масованої ворожої атаки дронів на Україну. Було зафіксовано пошкодження у Дарницькому районі. Обійшлося без загиблих та поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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