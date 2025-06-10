Нічна атака на Одесу: пошкоджено пологовий, є загиблі та поранені

Нічна атака на Одесу 10 червня забрала життя двох людей. Ще щонайменше девʼятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нічна атака сьогодні

Удару зазнали житлові квартали в самому центрі міста. Частина будинків повністю зруйнована, інші мають суттєві пошкодження.

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Постраждалі наразі перебувають під наглядом медиків, які надають їм необхідну допомогу.

Крім того, як повідомили в МОЗ України внаслідок обстрілу повністю знищено адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги, а також пошкоджено будівлю пологового будинку.

На місці виникла масштабна пожежа, пошкоджено кілька карет “швидкої”. На щастя, серед медичного персоналу жертв немає.

За даними прокуратури, внаслідок обстрілу Одеси також пошкоджено приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Усі профільні служби продовжують працювати на місці трагедії: рятувальники ліквідовують наслідки атаки, правоохоронці документують воєнний злочин проти цивільного населення.

– Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, – наголосив Кіпер.

Також під ворожим ударом російських дронів уночі 10 червня опинився Київ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

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