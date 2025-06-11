За последние сутки в Турции произошло 151 землетрясение: детали

За последние 24 часа Турция пережила настоящий сейсмический марафон: более 150 подземных толчков сотрясли регион, напоминая об одной из самых активных тектонических зон мира.

Неспокойная земля

По состоянию на утро среды, 11 июня 2025 года, сейсмографы зафиксировали 151 подземный толчок.

Хотя большинство из них были неощутимыми, шесть из них превысили магнитуду 3,0, а самый сильный, магнитудой 3,3, всколыхнул район Болу.

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Последние часы принесли новые колебания: землетрясение магнитудой 2,8 произошло в Эгейском море возле популярного курорта Бодрум, а вблизи Аданы зафиксирован толчок магнитудой 3,1.

Жизнь на тектоническом разломе

Турция расположена на пересечении нескольких крупных тектонических плит, что делает ее одной из самых сейсмически активных зон планеты. Это не аномалия, а норма для такого региона.

Статистика говорит сама за себя: за последние 25 лет Турция в среднем переживает около 28 тыс. землетрясений в год, это эквивалентно примерно 74 толчкам в день!

Около 10 000 из них имеют магнитуду 2,0 или выше, что ощущается специальными приборами, а более 1 500 — магнитуду 3,0+.

По сейсмическим данным, более сильные землетрясения магнитудой более семи баллов происходят в Турции в среднем раз в пять лет. Однако специалисты постоянно следят за ситуацией в стране.

Источник и фото: Volcano Discovery

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