Мощное землетрясение возле Крита: толчки ощутили в ряде стран

Рано утром 14 мая возле греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Об этом сообщил Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин.

Сейсмический регион

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 64,4 км, примерно в 19 км к югу от острова Касос.

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Несмотря на возможную угрозу цунами, предупреждения не подтвердились.

Впрочем, греческие службы экстренной помощи посоветовали жителям покинуть опасные территории.

Землетрясение ощущалось также в юго-западной части Турции, Израиле и Египте.

По словам ведущего сейсмолога Ефтимиса Леккаса, это землетрясение считается единичным явлением, поскольку не наблюдалось ни заметных толчков, ни серии афтершоков.

Эксперт также отверг связь с недавними сейсмическими событиями на острове Санторини или с землетрясением в Турции.

— Нет абсолютно никакой связи с этими сейсмическими событиями, геотектонический контекст совсем другой, — отметил Леккас.

Рост тектонической активности

Напомним, что Греция является одной из самых сейсмически активных стран Европы.

В течение 2025 года в Средиземноморском регионе наблюдается заметный рост сейсмической активности, здесь было зарегистрировано более 20 тыс. подземных толчков, большинство вблизи Греции, Турции и Италии.

Средиземноморье находится на стыке Евразийской и Африканской тектонических плит. Их постоянное столкновение приводит к накоплению напряжения в земной коре, что и вызывает частые землетрясения.

Несмотря на высокую частоту толчков, большинство из них были слабыми или не нанесли значительного ущерба.

Однако ученые внимательно следят за развитием событий, уделяя особое внимание не только подземным толчкам, но и активности подводных вулканов, в частности вблизи Санторини.

Источник: Еkathmerini.com

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