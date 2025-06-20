В Киеве герою Украины сожгли авто в день его рождения – ОГПУ

В Киеве сожгли автомобиль офицера Нацгвардии Украины, героя Украины прямо в день его 25-летия. Злоумышленник уже задержан правоохранителями.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В Киеве сожгли авто героя Украины: что известно

Автомобиль офицера Нацгвардии Украины, героя Украины прямо в день его 25-летия сжег агент РФ из Крыма.

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По данным следствия, мужчина в 2021 году из временно оккупированного Крыма переехал в Украину.

Затем вернулся в воинскую часть, но через некоторое время был уволен.

Последний год, работая курьером, подозреваемый начал искать способ связаться со спецслужбами врага, чтобы уехать в РФ.

В июне 2025 года уже по заказу кураторов он получил задание найти и поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему Нацгвардии.

Таким образом он должен был продемонстрировать свою надежность и готовность к сотрудничеству.

— Во дворе многоэтажного дома, в районе, где он сам проживает, подозреваемый сделал несколько фотографий различных автомобилей ВСУ, которые отправил на согласование заказчику, — отметили в Генпрокуратуре.

Когда поджигателю согласовали автомобиль Ford Ranger камуфляжного цвета, он облив его легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Перед этим мужчина специально переоделся в парке, чтобы его не могли узнать.

Как отметили в Генпрокуратуре, заказчики поджога передали подозреваемому пистолет, чтобы в дальнейшем дать ему более сложное задание — убить какого-то известного человека.

Впрочем, до этого дело не дошло, поскольку подозреваемый объяснил, что никого лично из высокопоставленных чиновников не знает.

Сейчас злоумышленник задержан и взят под стражу. Расследование продолжается.

Ранее СБУ и Нацполиция разоблачили шестерых поджигателей, которые действовали в разных регионах Украины по заказу российских спецслужб. Все они искали легкого заработка, а самому младшему из них было всего 13 лет.

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