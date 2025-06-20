У Києві герою України спалили авто в день його народження – ОГПУ

У Києві спалили автомобіль офіцера Нацгвардії України, героя України просто в день його 25-річчя. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У Києві спалили авто героя України: що відомо

Автомобіль офіцера Нацгвардії України, героя України просто в день його 25-річчя спалив агент РФ із Криму.

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За даними слідства, чоловік у 2021 році з тимчасово окупованого Криму переїхав до України.

Після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували, але згодом він самовільно залишив службу.

Потім повернувся у військову частину, але за деякий час був звільнений.

Останній рік, працюючи кур’єром, підозрюваний почав шукати спосіб зв’язатися зі спецслужбами ворога, щоб виїхати до РФ.

У червні 2025 року вже на замовлення кураторів він отримав завдання знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю Нацгвардії.

Таким чином він мав продемонструвати свою надійність та готовність до співпраці.

— У дворі багатоповерхівки, у районі, де він сам проживає, підозрюваний зробив декілька фото різних автомобілів ЗСУ, які надіслав на погодження замовнику, – зазначили в Генпрокуратурі.

Коли палієві погодили авто Ford Ranger камуфляжного окрасу, він облив його легкозаймистою речовиною та підпалив.

Перед цим чоловік спеціально перевдягнувся у парку, щоб його не могли упізнати.

Як зазначили у Генпрокуратурі, замовники підпалу передали підозрюваному пістолет, щоб надалі дати йому більш складне завдання – вбити якусь відому людину.

Втім, до цього справа не дійшла, оскільки підозрюваний пояснив, що нікого особисто з високопосадовців не знає.

Наразі зловмисника затримали та посадили під варту. Слідство триває.

Раніше СБУ та Нацполіції викрили шість паліїв, які діяли у різних регіонах України на замовлення російських спецслужб. Усі вони шукали легкого заробітку, а наймолодшому з них було лише 13 років.

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