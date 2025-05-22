СБУ и Нацполиция разоблачила шесть поджигателей, которые действовали по указанию спецслужб РФ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали шестерых новых поджигателей, которые выполняли заказ российских спецслужб на севере, востоке и юге Украины.

Искали легкого заработка

Завербованные, самому младшему из которых всего 13 лет, поджигали автомобили ВСУ и объекты УЗ.

Они искали легкого заработка в Телеграмм-каналах. Сначала фигуранты согласовывали с кураторами потенциальные цели, а затем уничтожали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

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На Днепропетровщине двое несовершеннолетних из города Самар сожгли несколько релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение поездов.

Кроме того, они планировали поджигать служебные автомобили украинских защитников, но были задержаны.

Жители Одесской области — юноши в возрасте 17 и 18 лет и 27-летний мужчина из Черноморска — уничтожили три релейных шкафа Укрзализныци и внедорожник ВСУ, который проходил техобслуживание.

Также разоблачен 24-летний сварщик из Чернигова, который пытался сжечь авто украинского воина на территории СТО, инсценируя это как действие посторонних лиц. Сотрудники СБУ задержали его на этапе подготовки к преступлению.

Сейчас все злоумышленники находятся под стражей, вопрос об уголовной ответственности 13-летнего фигуранта пока решается.

СБУ призывает граждан сообщать о попытках вербовки вражескими спецслужбами через чат-бот Спали ФСБшника.

Источник : СБУ

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