Взрывы в Харькове: известно о пяти прилетах, один из них — во двор многоэтажки

Взрывы в Харькове прогремели в ночь на пятницу, 20 июня. Город оказался под атакой российских дронов.

Взрывы в Харькове 20 июня — какие последствия

Как сообщил мэр Игорь Терехов, взрывы в Харькове раздавались после того, как российские войска запустили вражеские беспилотники.

Позже он уточнил, что всего зафиксировано пять прилетов по городу. По меньшей мере три из них — в Шевченковском районе.

Сейчас смотрят

Один из ударов произошел возле жилых домов. Есть попадания во двор многоэтажки: выбиты стекла и повреждены машины.

По словам Терехова, известно о трех пострадавших — один травмирован, двое с острой реакцией на стресс. Около 50 авто во дворе многоэтажки повреждены, рассказал мэр Харькова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 213-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.