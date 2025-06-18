Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Кто покинул МастерШеф 15 в 16-м выпуске – неожиданное решение судей
Виды социальных выплат в Украине — кто может их получить
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Ирина Гамалий, редактор сайта
2 мин.

Взрывы в Сумах: РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на окраинах общины

ДСНС
Фото: ГСЧС

Взрывы в Сумах прогремели вечером среды, 18 июня. Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумской общине. Обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 18 июня — какие последствия

Взрывы в Сумах были слышны сегодня после 21:00, уточнил глава ОГА.

Сейчас смотрят

— Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации — это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям общины, — написал Григоров.

Обошлось без пострадавших.

Суми, карта

Скриншот: deepstatemap

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2011-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Запорожье: разрушены склады, повреждены жилые дома
Вибухи у Запоріжжі 18 червня

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывСуми
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь