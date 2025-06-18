Ирина Гамалий, редактор сайта
2 мин.
Взрывы в Сумах: РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на окраинах общины
Взрывы в Сумах прогремели вечером среды, 18 июня. Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумской общине. Обошлось без погибших и раненых.
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.
Взрывы в Сумах 18 июня — какие последствия
Взрывы в Сумах были слышны сегодня после 21:00, уточнил глава ОГА.
Сейчас смотрят
— Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации — это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям общины, — написал Григоров.
Обошлось без пострадавших.
Скриншот: deepstatemap
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2011-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.