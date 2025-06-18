Взрывы в Сумах: РФ атаковала гражданскую инфраструктуру на окраинах общины

Взрывы в Сумах прогремели вечером среды, 18 июня. Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумской общине. Обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 18 июня — какие последствия

Взрывы в Сумах были слышны сегодня после 21:00, уточнил глава ОГА.

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— Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра, по предварительной информации — это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям общины, — написал Григоров.

Обошлось без пострадавших.

Скриншот: deepstatemap

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2011-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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