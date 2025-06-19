Вибухи в Харкові: відомо про п’ять прильотів, один з них – у подвір’я багатоповерхівки

Вибухи у Харкові пролунали у ніч на п’ятницю, 20 червня. Місто опинилося під атакою російських дронів.

Вибухи у Харкові 20 червня – які наслідки

Як повідомив мер Ігор Терехов, вибухи у Харкові лунали після того, як російські війська запустили ворожі безпілотники.

Пізніше він уточнив, що всього зафіксовано пʼять прильотів по місту. Щонайменше три з них – у Шевченківському районі.

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Один з ударів стався біля житлових будинків. Є влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки та пошкоджені машини.

За словами Терехова, відомо про трьох постраждалих – один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес.

Близько 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені, розповів мер Харкова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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