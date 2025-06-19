Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи в Харкові: відомо про п’ять прильотів, один з них – у подвір’я багатоповерхівки
Вибухи у Харкові пролунали у ніч на п’ятницю, 20 червня. Місто опинилося під атакою російських дронів.
Вибухи у Харкові 20 червня – які наслідки
Як повідомив мер Ігор Терехов, вибухи у Харкові лунали після того, як російські війська запустили ворожі безпілотники.
Пізніше він уточнив, що всього зафіксовано пʼять прильотів по місту. Щонайменше три з них – у Шевченківському районі.
Один з ударів стався біля житлових будинків. Є влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки та пошкоджені машини.
За словами Терехова, відомо про трьох постраждалих – один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес.
Близько 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені, розповів мер Харкова.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.