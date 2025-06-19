Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рада ухвалила новий закон, що спрощує оцінку придатності до служби в армії
Мобілізація заброньованих: чи законно та як оскаржувати такі дії ТЦК в Україні
Терміново
Терміново
Ірина Гамалій, редакторка сайту
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи в Харкові: відомо про п’ять прильотів, один з них – у подвір’я багатоповерхівки

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Харкові пролунали у ніч на п’ятницю, 20 червня. Місто опинилося під атакою російських дронів.

Вибухи у Харкові 20 червня – які наслідки

Як повідомив мер Ігор Терехов, вибухи у Харкові лунали після того, як російські війська запустили ворожі безпілотники.

Пізніше він уточнив, що всього зафіксовано пʼять прильотів по місту. Щонайменше три з них – у Шевченківському районі.

Зараз дивляться

Один з ударів стався біля житлових будинків. Є влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки та пошкоджені машини.

За словами Терехова, відомо про трьох постраждалих – один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес.

Близько 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені, розповів мер Харкова.

Харків на карті

Харків на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи в Сумах: РФ атакувала цивільну інфраструктуру на околицях громади
ДСНС

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухХарків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь