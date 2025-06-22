Ракетная атака РФ по полигону ВСУ: Генштаб подтвердил гибель трех военных

Российские войска нанесли удар по тренировочному полигону механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В момент атаки на полигоне проходили занятия по подготовке личного состава. Погибли трое военных, 11 получили ранения, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Враг нанес удар по тренировочному полигону ВСУ

Благодаря своевременному реагированию на сигнал воздушной тревоги и соблюдению мер безопасности удалось предотвратить масштабные потери среди личного состава.

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— Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях, – говорится в сообщении.

Пострадавшим оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях.

В Генштабе также выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.

По состоянию на 19:27 стало известно, что количество раненых в результате обстрела военного полигона возросло до 14 человек. Перед тем было известно об 11 пострадавших.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев рассказал в эфире телемарафона, что предварительно россияне атаковали полигон ракетами Искандер-М. После объявления сигнала воздушной тревоги весь личный состав был рассредоточен и направлялся в укрытие. Некоторые военные пренебрегли мерами безопасности, большинство из них пострадали.

Это временный учебный полигон, военные не жили на нем.

Для расследования инцидента создана специальная комиссия при Командовании Сухопутных войск ВСУ. На месте трагедии работают правоохранительные органы.

Также принимаются дополнительные меры безопасности, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья военных в случае возможных повторных обстрелов со стороны государства-агрессора.

Напомним, 4 июня оккупанты нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в Полтавской области. В результате атаки были ранены, жертв нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 215-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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