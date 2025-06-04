Враг нанес ракетный удар по полигону на Полтавщине: есть раненые

Сегодня, 4 июня, российские войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск, расположенному на территории Полтавской области.

Об этом сообщают в Сухопутных войсках.

Ракетный удар по учебному подразделению в Полтаве

Несмотря на целенаправленную атаку на тыловой объект, благодаря заранее подготовленным и четко организованным мерам безопасности удалось избежать масштабных потерь.

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Как отмечается, система противодействия таким угрозам была построена с учетом постоянной опасности, которую несет российская ракетная и воздушная агрессия по тыловым районам Украины.

Рассредоточение личного состава, соблюдение протоколов во время воздушной тревоги и использование укрытий обеспечили сохранение жизни военных, которые находились на полигоне, выполняя учебные задачи.

Впрочем, без пострадавших не обошлось — есть раненые.

— К сожалению, есть раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении.

С целью определения точных обстоятельств атаки и уровня нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Ее выводы будут обнародованы после завершения проверки.

Инцидент в очередной раз подтверждает, в условиях российской агрессии даже в отдаленных районах необходимо соблюдать правила безопасности и сохранять максимальную бдительность, отмечают в Сухопутных войсках.

Напомним, днем 4 июня в Полтаве прогремели взрывы. Незадолго до этого Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

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