Ночная атака на Украину: сколько из 97 дронов обезвредила ПВО

В ходе ночной атаки Украину россияне обстреляли 97 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась ориентировочно в 22:00 23 июня.

Тогда из российских Орла, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированного Крыма, оккупанты запустили 97 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

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Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 78 БпЛА.

Приземлили их на Востоке, Юге и Севере страны.

63 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно утрачены/приглушены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных беспилотников в шести локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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