Ночная атака на Украину: сколько из 97 дронов обезвредила ПВО
В ходе ночной атаки Украину россияне обстреляли 97 беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась ориентировочно в 22:00 23 июня.
Тогда из российских Орла, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированного Крыма, оккупанты запустили 97 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 78 БпЛА.
Приземлили их на Востоке, Юге и Севере страны.
63 дрона были сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно утрачены/приглушены средствами РЭБ.
Зафиксировано попадание ударных беспилотников в шести локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 217-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.