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Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.

Нічна атака на Україну: скільки з 97 дронів знешкодила ППО

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 97 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася орієнтовно о 22:00 23 червня.

Тоді з російських Орла, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, окупанти запустили 97 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів різних типів.

Зараз дивляться

Авіація зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 78 БпЛА.

Приземлили їх на Сході, Півдні та Півночі країни.

63 дрони було збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачено/приглушено засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних безпілотників у шести локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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