Главные события ночи 24 июня: удары по Харькову и Сумщине, заявления Трампа об Иране

Очередная тяжелая ночь для Сумской области, а именно для Сумского района — трое погибших, среди которых 8-летний мальчик. К тому же, враг атаковал Харьков, в результате чего пострадала 15-летняя девушка.

В мире все внимание приковано к конфликту Ирана с Израилем, а также действиям США. Так, президент Штатов Дональд Трамп сначала отреагировал на атаку Ираном американских баз, а затем заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном. Правда, в самом Иране говорят, что никакого предложения не поступало.

Атака Сумской области: последствия

РФ ночью снова обстреляла Сумскую область. Так, около полуночи россияне ударными БпЛА массированно атаковали село в Верхнесыроватской громаде.

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— Массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар. Есть разрушения, — написал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Есть информация о трех погибших, среди которых — 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома. Также погибли мужчина и женщина.

Еще трех человек вытащили из-под завалов. Один человек – в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.

Разрушены и повреждены дома. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 зданий.

Взрывы в Харькове и на Днепропетровщине 24 июня

Ночью в Немышлянском районе Харькова прогремел взрыв, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на утро 24 июня, за помощью к медикам обратились еще 2 человека, среди которых 15-летняя девушка.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ночью и утром агрессор наносил удары по Никопольскому району Днепропетровской области, направляя на район артиллерию и FPV-дроны. Попал по самому Никополю, Марганецкой и Мировской громадам, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадали четыре человека. Женщины 34 и 40 лет, мужчины – 36 и 44. Все находятся на амбулаторном лечении.

Повреждены административное здание, многоэтажка, 2 частных дома и магазин.

Потери врага: сводка Генштаба

Украинские военные за сутки ликвидировали 1 200 российских оккупантов.

В частности, речь идет о следующих цифрах:

личного состава / personnel – около / about 1013700 (+1200) человек / persons

танков / tanks – 10966 (+1) ед

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 22879 (+7) ед

артиллерийских систем / artillery systems – 29511 (+21) ед

РСЗО / MLRS – 1424 (+1) ед

средства ПВО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) ед

самолетов / aircraft – 416 (+0) ед

вертолетов / helicopters – 337 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 41915 (+198)

крылатые ракеты / cruise missiles – 3388 (+12)

корабли / катера / warships / boats — 28 (+0) ед

подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52961 (+100) ед

специальная техника/special equipment – ​​3920 (+0).

Удары по базам США: реакция Трампа и заявления о мире

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку Ираном американских баз в Катаре и Ираке. Он назвал это очень слабым ответом.

– Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и который был очень эффективно отбит, – утверждает Трамп.

Как отметил президент США, Иран выпустил 14 ракет, из них – 13 были сбиты, а еще одна направлялась якобы в безопасном направлении.

К тому же, он поблагодарил Иран за предупреждение об атаке, которое позволило сохранить жизнь и здоровье их людей.

Кроме того, он объявил о соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном. Трамп говорит, что это конец войны, хотя обстрелы еще продолжаются, пишет Axios.

В Иране говорят, что не получали никаких предложений, сообщает CNN. Там отметили, что не будут вести военных действий, если не будут атаковать Израиль.

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