Главные события ночи 24 июня: удары по Харькову и Сумщине, заявления Трампа об Иране
Очередная тяжелая ночь для Сумской области, а именно для Сумского района — трое погибших, среди которых 8-летний мальчик. К тому же, враг атаковал Харьков, в результате чего пострадала 15-летняя девушка.
В мире все внимание приковано к конфликту Ирана с Израилем, а также действиям США. Так, президент Штатов Дональд Трамп сначала отреагировал на атаку Ираном американских баз, а затем заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном. Правда, в самом Иране говорят, что никакого предложения не поступало.
- Атака Сумской области: последствия
- Взрывы в Харькове и на Днепропетровщине 24 июня
- Потери врага: сводка Генштаба
- Удары по базам США: реакция Трампа и заявления о мире
Атака Сумской области: последствия
РФ ночью снова обстреляла Сумскую область. Так, около полуночи россияне ударными БпЛА массированно атаковали село в Верхнесыроватской громаде.
— Массированный удар россияне нанесли по жилому сектору, из-за попадания вспыхнул пожар. Есть разрушения, — написал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Есть информация о трех погибших, среди которых — 8-летний мальчик. Его тело достали из-под завалов разрушенного дома. Также погибли мужчина и женщина.
Еще трех человек вытащили из-под завалов. Один человек – в тяжелом состоянии. Все госпитализированы.
Разрушены и повреждены дома. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 зданий.
Взрывы в Харькове и на Днепропетровщине 24 июня
Ночью в Немышлянском районе Харькова прогремел взрыв, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По состоянию на утро 24 июня, за помощью к медикам обратились еще 2 человека, среди которых 15-летняя девушка.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Ночью и утром агрессор наносил удары по Никопольскому району Днепропетровской области, направляя на район артиллерию и FPV-дроны. Попал по самому Никополю, Марганецкой и Мировской громадам, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Пострадали четыре человека. Женщины 34 и 40 лет, мужчины – 36 и 44. Все находятся на амбулаторном лечении.
Повреждены административное здание, многоэтажка, 2 частных дома и магазин.
Потери врага: сводка Генштаба
Украинские военные за сутки ликвидировали 1 200 российских оккупантов.
В частности, речь идет о следующих цифрах:
- личного состава / personnel – около / about 1013700 (+1200) человек / persons
- танков / tanks – 10966 (+1) ед
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 22879 (+7) ед
- артиллерийских систем / artillery systems – 29511 (+21) ед
- РСЗО / MLRS – 1424 (+1) ед
- средства ПВО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) ед
- самолетов / aircraft – 416 (+0) ед
- вертолетов / helicopters – 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 41915 (+198)
- крылатые ракеты / cruise missiles – 3388 (+12)
- корабли / катера / warships / boats — 28 (+0) ед
- подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52961 (+100) ед
- специальная техника/special equipment – 3920 (+0).
Удары по базам США: реакция Трампа и заявления о мире
Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку Ираном американских баз в Катаре и Ираке. Он назвал это очень слабым ответом.
– Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и который был очень эффективно отбит, – утверждает Трамп.
Как отметил президент США, Иран выпустил 14 ракет, из них – 13 были сбиты, а еще одна направлялась якобы в безопасном направлении.
К тому же, он поблагодарил Иран за предупреждение об атаке, которое позволило сохранить жизнь и здоровье их людей.
Кроме того, он объявил о соглашении о прекращении огня между Израилем и Ираном. Трамп говорит, что это конец войны, хотя обстрелы еще продолжаются, пишет Axios.
В Иране говорят, что не получали никаких предложений, сообщает CNN. Там отметили, что не будут вести военных действий, если не будут атаковать Израиль.