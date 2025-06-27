Взрывы в Одессе: повреждены дома и авто
Прогремели мощные взрывы в Одессе в ночь с пятницы на субботу, с 27 на 28 июня. Российские войска атаковали город ударными беспилотниками.
Обновлено в 00:57.
Информацию о взрывах в Одессе ночью подтвердила корреспондентка Фактов ICTV с места происшествия. Вскоре в Одесской ОВА рассказали о последствиях российской атаки.
Взрывы в Одессе 28 июня — какие последствия
Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, сообщили в областной военной администрации.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей.
— Информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара, — говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что над Одессой находится несколько вражеских ударных беспилотников, поэтому призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.