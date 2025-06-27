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Взрывы в Одессе: повреждены дома и авто

Одеса - обстріл 3 березня
Фото: ГСЧС

Прогремели мощные взрывы в Одессе в ночь с пятницы на субботу, с 27 на 28 июня. Российские войска атаковали город ударными беспилотниками.

Обновлено в 00:57.

Информацию о взрывах в Одессе ночью подтвердила корреспондентка Фактов ICTV с места происшествия. Вскоре в Одесской ОВА рассказали о последствиях российской атаки.

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Взрывы в Одессе 28 июня — какие последствия

Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, сообщили в областной военной администрации.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей.

— Информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара, — говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что над Одессой находится несколько вражеских ударных беспилотников, поэтому призвали местных жителей находиться в укрытиях до отбоя.

Одеса на карті

Одесса на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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