Модернизированный Shahed-136: в ГУР рассказали о составе сбитого в Сумской области дрона

ГУР обнародовало технические характеристики нового иранского беспилотника Shahed‑136 (Герань‑2) серии MS, сбитого в Сумской области в июне этого года.

Shahed-136: что известно

Специалисты Главного управления разведки Украины провели детальный анализ Shahed-136. Исследование должно было оценить технические характеристики и возможные угрозы.

Результаты показали, что беспилотник Shahed‑136 превратился из примитивного дрона-камикадзе в высокотехнологичную платформу, способную к автономной навигации, разведке и высокоточному поражению целей.

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Основные технологические обновления Shahed-136

Модель оснащена высокоскоростным мини-компьютером Nvidia Jetson для обработки видеосигнала в реальном времени.

Благодаря искусственному интеллекту процессор способен распознавать объекты, автономно корректировать маршрут или выбирать цель во время полета.

Аналогичные компьютеры использует РФ в дронах собственного производства, в частности V2U.

Инфракрасная камера (IR) работает ночью или в условиях ограниченной видимости. Может служить как для боевых целей (наведение), так и для разведки.

Иранская навигационная система Nasir обновлена до восьмиканального формата, подключена к антенне, способной принимать сигналы в диапазонах GPS L1 и L5. Это усиливает защиту от глушения и точность позиционирования.

Новый Shahed оснащен радиомодемом и модулями для видеоданных, телеметрии и группового управления. Это может свидетельствовать о способности дронов действовать в координации с другими боевыми единицами.

Материалы фюзеляжа, сборка и расположение электронных модулей подтверждают, что аппарат произведен в Иране. Однако ряд решений, характерных для российских БпЛА, может указывать на технологическое партнерство РФ и Ирана.

Специалисты считают, что обновленные дроны могут быть адаптированы для операций за пределами Украины, в частности на Ближнем Востоке.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

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