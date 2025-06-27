Модернизированный Shahed-136: в ГУР рассказали о составе сбитого в Сумской области дрона
ГУР обнародовало технические характеристики нового иранского беспилотника Shahed‑136 (Герань‑2) серии MS, сбитого в Сумской области в июне этого года.
Shahed-136: что известно
Специалисты Главного управления разведки Украины провели детальный анализ Shahed-136. Исследование должно было оценить технические характеристики и возможные угрозы.
Результаты показали, что беспилотник Shahed‑136 превратился из примитивного дрона-камикадзе в высокотехнологичную платформу, способную к автономной навигации, разведке и высокоточному поражению целей.
Основные технологические обновления Shahed-136
Модель оснащена высокоскоростным мини-компьютером Nvidia Jetson для обработки видеосигнала в реальном времени.
Благодаря искусственному интеллекту процессор способен распознавать объекты, автономно корректировать маршрут или выбирать цель во время полета.
Аналогичные компьютеры использует РФ в дронах собственного производства, в частности V2U.
Инфракрасная камера (IR) работает ночью или в условиях ограниченной видимости. Может служить как для боевых целей (наведение), так и для разведки.
Иранская навигационная система Nasir обновлена до восьмиканального формата, подключена к антенне, способной принимать сигналы в диапазонах GPS L1 и L5. Это усиливает защиту от глушения и точность позиционирования.
Новый Shahed оснащен радиомодемом и модулями для видеоданных, телеметрии и группового управления. Это может свидетельствовать о способности дронов действовать в координации с другими боевыми единицами.
Материалы фюзеляжа, сборка и расположение электронных модулей подтверждают, что аппарат произведен в Иране. Однако ряд решений, характерных для российских БпЛА, может указывать на технологическое партнерство РФ и Ирана.
Специалисты считают, что обновленные дроны могут быть адаптированы для операций за пределами Украины, в частности на Ближнем Востоке.
Фото: ГУР